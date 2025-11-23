Kína közel áll egy „űrvadászgép” megépítéséhez

Az ilyen fegyverek legfontosabb elemét létrehozták - egy erőteljes erőművet, amelyet az űrben való használatra terveztek.

Kína gyorsan halad egy olyan „űrvadászgép” létrehozása felé, amelynek célja az amerikai műholdak elpusztítása a Föld körüli pályán, írja a Defense Express.

A kiadvány megjegyzi, hogy a műholdak légvédelmi rakétákkal történő megsemmisítése hihetetlenül költséges, tekintettel ezeknek a műholdaknak a hatalmas számára. Ráadásul a pálya rendetlenségének problémáját is felveti. Ezért szükség van egy újrafelhasználható, olcsó fegyverre, amely képes több ezer célpont elpusztítására.

Egy ilyen fegyver lehet egy olyan eszköz, amely mikrorészecskékből – elektronokból, protonokból, ionokból vagy semleges atomokból – álló sugarakat lő ki. Ha ezeket a sugarakat fénysebességhez közeli sebességre gyorsítják, az helyrehozhatatlan károkat okozhat a sugár által eltalált műholdban.

„Némi mechanikai sérülés mellett ez erős röntgen-, gamma- és elektromágneses sugárzást is hoz létre, amely egyszerűen kiégeti a műhold összes elektronikáját. A védelemhez méternyi ólomra vagy más védelemre van szükség, amelyet nyilvánvalóan lehetetlen pályára juttatni” – írják a szakértők.

A Földön egy ilyen fegyver hatástalan lenne, mivel a "lövedékeit" nagymértékben akadályozná a légköri levegő. Az űrben azonban nincs ilyen akadály.

„Ezért kellene egy ilyen fegyvert pályára helyezni, például egy bizonyos műholdon vagy űrhajón, egyfajta »műholdas vadászgépet« alkotva belőle” – írja a Defense Express.

A legfontosabb megoldandó probléma egy nagy teljesítményű erőmű, amely képes önállóan működni az űrben. Úgy tűnik, Kína létrehozott egy ilyen rendszert. A műholdakra szakosodott kínai DFH Satellite vállalat bejelentette egy új, 2,59 megawatt kapacitású erőmű létrehozását, 0,63 mikroszekundumos impulzusszinkronizációval.

A jelentések szerint az elsődleges energiaforrás a napelemek, amelyek alacsony feszültségű villamos energiát termelnek, amelyet a berendezés ezután nagyfeszültségű energiává alakít, és különálló energiamodulokban tárol.

Eddig az új létesítményt egyszerűen a műhold fedélzeti rendszereinek áramellátó rendszereként hirdetik. „De úgy tűnik, Kínát elsősorban a katonai alkalmazása miatt érdekli ez a technológia. A műholdak már most is jelentős szerepet játszanak a hadviselésben, a felderítésben, a kommunikációs hálózat létrehozásában, sőt, még a GPS is működik nekik köszönhetően, ezért stratégiailag fontos, hogy hatékonyan lehessen leküzdeni őket” – írja a Defense Express.