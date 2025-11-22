Kellemetlen magyarázkodásra kényszerültek a németek

A hivatalos kormányzati kommunikációval ellentétben Berlin már október vége óta tisztában volt az Egyesült Államok új, az ukrajnai háború lezárását célzó béketervével – állítja belső forrásokra hivatkozva a Berliner Zeitung.

Titkos csatornákon érkezett a tervezet

A lap értesülései szerint a kancellárt és stábját geopolitikai kérdésekben segítő biztonsági struktúrák már október 29-én ismerték a koncepciót. A német titkosszolgálatok birtokában voltak a részleteknek, amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács november 11-i ülésén vitattak meg.

A dokumentum tervezetét már november 4-én, „védett csatornákon keresztül” továbbították a szövetségi kancellári hivatalba. Az irat mellé jelzések is érkeztek arról, hogy aktív munka zajlik a konfliktus fokozatos rendezését célzó megállapodáson, vette észre a Kárpát Hír.

Kellemetlen magyarázkodás

A kiszivárgott információk kényelmetlen helyzetbe hozzák a német diplomáciát. Johann Wadephul külügyminiszter ugyanis még november 19-én is azt állította, hogy az Egyesült Államok nem tájékoztatta a német felet egy ilyen terv előkészítéséről.

A Berliner Zeitung szerint miután a terv részletei kiszivárogtak a sajtóba, pánikhangulat alakult ki Berlinben. Emlékeztettek, Friedrich Merz kancellár ekkor kezdett sűrű telefonálgatásba európai kollégáival, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki.

Sajtóhírek szerint nemcsak Berlin, hanem az ukrán vezetés is már október vége óta ismerte Donald Trump béketervét. Jelenleg Merz vezeti azokat az európai erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy meggyőzzék Trumpot a terv azon pontjainak átírásáról, amelyeket Kijev elfogadhatatlannak tart.