2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kellemetlen magyarázkodásra kényszerültek a németek

A német kormány hetekig titkolta, hogy ismeri Trump béketervét

MH
 2025. november 22. szombat. 22:29
Megosztás

A hivatalos kormányzati kommunikációval ellentétben Berlin már október vége óta tisztában volt az Egyesült Államok új, az ukrajnai háború lezárását célzó béketervével – állítja belső forrásokra hivatkozva a Berliner Zeitung.

Kellemetlen magyarázkodásra kényszerültek a németek
Friedrich Merz szövetségi kancellár
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Michael Kappeler

Titkos csatornákon érkezett a tervezet

A lap értesülései szerint a kancellárt és stábját geopolitikai kérdésekben segítő biztonsági struktúrák már október 29-én ismerték a koncepciót. A német titkosszolgálatok birtokában voltak a részleteknek, amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács november 11-i ülésén vitattak meg.

A dokumentum tervezetét már november 4-én, „védett csatornákon keresztül” továbbították a szövetségi kancellári hivatalba. Az irat mellé jelzések is érkeztek arról, hogy aktív munka zajlik a konfliktus fokozatos rendezését célzó megállapodáson, vette észre a Kárpát Hír.

Kellemetlen magyarázkodás

A kiszivárgott információk kényelmetlen helyzetbe hozzák a német diplomáciát. Johann Wadephul külügyminiszter ugyanis még november 19-én is azt állította, hogy az Egyesült Államok nem tájékoztatta a német felet egy ilyen terv előkészítéséről.

A Berliner Zeitung szerint miután a terv részletei kiszivárogtak a sajtóba, pánikhangulat alakult ki Berlinben. Emlékeztettek, Friedrich Merz kancellár ekkor kezdett sűrű telefonálgatásba európai kollégáival, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki.

Sajtóhírek szerint nemcsak Berlin, hanem az ukrán vezetés is már október vége óta ismerte Donald Trump béketervét. Jelenleg Merz vezeti azokat az európai erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy meggyőzzék Trumpot a terv azon pontjainak átírásáról, amelyeket Kijev elfogadhatatlannak tart.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink