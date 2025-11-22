2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Jermakot nevezték ki az Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére

Váratlan döntés

MH
 2025. november 22. szombat. 12:44
Zelenszkij Jermakot nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője
Fotó: NurPhoto via AFP/Maxym Marusenko

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Andrij Jermakot, az Elnöki Hivatal vezetőjét nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére . A vonatkozó rendeletet az ukrán elnök hivatalos honlapján tették közzé.

„Engedélyezze a küldöttség vezetőjének, hogy az ukrán küldöttség összetételében változtatásokat eszközöljön, Ukrajna elnökével egyetértésben” – hangsúlyozza a dokumentum.

A rendelet értelmében Jermak vezeti majd az amerikai és orosz képviselőkkel tárgyaló küldöttséget Donald Trump amerikai elnök béketervéről. A tárgyalócsoporthoz csatlakozott az Oroszországgal tárgyaló küldöttség korábbi vezetője, Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkára is.

A küldöttség tagjai között volt Kirill Budanov, az ukrán Főhírszerző Igazgatóság vezetője, Andrij Gnatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint Szerhij Kiszlicja, Ukrajna külügyminiszterének első helyettese , akik részt vettek az isztambuli tárgyalásokon.

