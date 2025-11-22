Jermakot nevezték ki az Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére

Zelenszkij Jermakot nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Andrij Jermakot, az Elnöki Hivatal vezetőjét nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére . A vonatkozó rendeletet az ukrán elnök hivatalos honlapján tették közzé.

„Engedélyezze a küldöttség vezetőjének, hogy az ukrán küldöttség összetételében változtatásokat eszközöljön, Ukrajna elnökével egyetértésben” – hangsúlyozza a dokumentum.

A rendelet értelmében Jermak vezeti majd az amerikai és orosz képviselőkkel tárgyaló küldöttséget Donald Trump amerikai elnök béketervéről. A tárgyalócsoporthoz csatlakozott az Oroszországgal tárgyaló küldöttség korábbi vezetője, Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkára is.

A küldöttség tagjai között volt Kirill Budanov, az ukrán Főhírszerző Igazgatóság vezetője, Andrij Gnatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint Szerhij Kiszlicja, Ukrajna külügyminiszterének első helyettese , akik részt vettek az isztambuli tárgyalásokon.