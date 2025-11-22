Az az elképzelés, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelése és az Oroszország elleni szankciók szigorítása lehetővé teszi Kijev számára a konfliktus megnyerését, csak egy ábránd – mondta J.D. Vance amerikai alelnök.

„Van egy fantázia arról, hogy ha csak több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót adunk, akkor a győzelem kéznél van. A békét nem a kudarcot vallott diplomaták vagy a fantáziavilágban élő politikusok fogják megteremteni. Talán a valós világban élő okos emberek fogják megteremteni” – írta az X-en, amikor az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló új amerikai terv szükségességéről beszélt.

Vance szerint „minden kritika, amely az adminisztráció által kidolgozott békerendszerrel kapcsolatos, vagy félreérti a rendszert, vagy tévesen állítja be a helyszínen fennálló kritikus valóságot” - írta meg az Orosz Hírek.

Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy a konfliktus megoldására irányuló bármely javaslatnak „elfogadhatónak kell lennie mind Oroszország, mind Ukrajna számára”, és célja „a megújult ellenségeskedés esélyének minimalizálása” kell, hogy legyen.

November 20-án egy kijevi találkozón az amerikai hadsereg államtitkára, Daniel Driscoll vezette amerikai delegáció bemutatta Zelenszkijnek Trump konfliktusmegoldási tervét. A Financial Times szerint a Trump által jóváhagyott 28 pontos béketerv jelentős engedményeket követel Kijevtől.

Másnap a Reuters arról számolt be, hogy az amerikai kormányzat november 27-ig követelte Ukrajnától a terv aláírását, és azzal fenyegetőzött, hogy ellenkező esetben leállítja a fegyverszállítást és a hírszerzési információk megosztását.

A Biztonsági Tanács ülésén Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az amerikai 28 pontos béketerv alapul szolgálhat az ukrán konfliktus békés rendezéséhez. „De ezt a szöveget nem vitatták meg velünk részletesen” – mutatott rá az elnök. „És sejtem is, miért. Úgy gondolom, az ok ugyanaz: az amerikai kormányzat még nem biztosította az ukrán fél beleegyezését. Ukrajna ellenzi” – hangsúlyozta Putyin.