Itt a lesújtó jelentés Zelenszkijről

Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt a Nyugat korábban előszeretettel mutatta be úgy, mint a korrupció elleni harc jelképe, miközben hazájában egyre többen gondolják másként. Zelenszkij nem felszámolta, hanem ügyesen irányba állította a régi korrupción alapuló rendszert – írja elemzésében az amerikai Responsible Statecraft elemző portál. A legújabb, százmillió dolláros sikkasztási botrány azonban sokak számára végleg szertefoszlatta azt az illúziót, hogy a háború végén egy korrupciótól mentes Ukrajnában élhetnek.

Miközben az orosz rakéták naponta rombolják az ukrán áram- és fűtési infrastruktúrát, kiderült: az ukrán energiaszektorból legalább 100 millió dollárnyi összeget szivattyúztak ki Volodomir Zelenszkij elnökhöz köthető üzleti körök.

Miközben az emberek sötét lakásokban, fűtetlen házakban próbálják élve átvészelni a telet, addig a tolvajok aranyvécét szereltek villáikba. A botrány miatt távozni kényszerült az energiaügyi és az igazságügyi miniszter is.

A korrupciós ügyeket vizsgáló NABU razziáin készpénzzel kitömött táskák tucatjait találták. Nem véletlen, hogy sokaknak azonnal Viktor Janukovics bukott elnök jutott eszébe, akinek luxusrezidenciája az az ebben az ügyben is ismerős aranyvécével annak idején az ukrán korrupció szimbólumává vált.

A történet azonban jóval mélyebbre nyúlik, mint egy látványos házkutatás. Már 2021-ben – több mint egy évvel a háború előtt – az Európai Számvevőszék azt írta, hogy Ukrajnában állami szintű korrupció zajlik, és évről évre több tízmilliárd euró tűnik el, írta meg a hirado.hu.

Két évtizednyi uniós támogatás sem hozta meg a várt áttörést a területen. Közben a Nyugat az orosz invázió óta százmilliárdos nagyságrendben küldi a pénzt és a fegyvereket – sokszor úgy, hogy saját kormányai sem tudják tételesen, hogy mi történik az elküldött dollárokkal.

A háború idején kipattant botrányok sorozata azt mutatja: Zelenszkij rendszere pont ugyanott folytatta a korrupciót, ahol elődei abbahagyták.

Eddig is sok példa mutatkozott arra, hogy az ukrán társadalomban olyan mélyen gyökerezik a korrupció, hogy azt nem lehet egyhamar felszámolni. 2023 nyarán Zelenszkij az összes regionális sorozóiroda-vezetőt menesztette, miután tömegesen érkeztek a panaszok arról, hogy kenőpénzért „megváltották” magukat a hadkötelesek.

Ősszel a védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov bukott bele abba, hogy a beszerzéseknél 4–5-szörös áron vásároltak védőfelszerelést. 2024 januárjában újabb védelmi tisztviselőket vittek el, miután 40 millió dollár tűnt el egy soha le nem szállított, százezer darabos tüzérségi lőszermegrendelés körül.

Zelenszkij eddig azzal próbálta megnyugtatni a nyugati támogatókat, hogy időről időre látványos kirúgásokkal próbálta bizonyítani, hogy harcol a korrupció ellen. Azonban a NABU most már az elnök saját köreihez ért.

Az elnök egyik kulcsfigurája, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes most egy nagyszabású ingatlanügy és az aktuális energiaszektor-botrány miatt került célkeresztbe, a nyomozók szerint több mint egymillió dollár készpénz vándorolt hozzá és társaihoz. Amikor idén nyáron szorulni kezdett körülötte a hurok, Zelenszkij megpróbálta maga alá gyűrni a NABU-t – de akkor visszakozni kényszerült.

A botrány másik főszereplője, Timur Mindics sem egyszerű üzletember: Zelenszkij elnök régi üzlettársa, akivel együtt alapították a „Kvartal 95” tévés produkciós céget, amelyből Zelenszkij politikai karrierje is kinőtt.

Mindicset még a razziák előtt hagyták megszökni az országból – ez aligha történhetett meg a legfelső politikai szint tudta nélkül.

Ukrajna oligarchikus, az elnöktől függő korrupciós rendszere lényegében az utóbbi években is érintetlen maradt. Néhány nagy befolyású üzletember ma is döntő szót visz az üzleti és politikai folyamatokban, az elnök pedig – ahogy elődei is – hol harcol velük, hol szövetséget köt velük, de sosem lép ki a rendszer logikájából.

A 2013–2014-es Majdan tüntetései azt ígérték az ukránoknak, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a korrupcióval. Ehhez képest az emberek ma is ugyanazokat a módszereket és visszaéléseket látják – csak éppen háborús díszletek között.

Az Európai Bizottság legutóbbi értékelése is ellentmondásos képet festett: elismeri Ukrajna „rendkívüli elkötelezettségét” az uniós csatlakozás mellett, ugyanakkor csak „B” szintre értékelte a korrupcióellenes előrehaladást.

Az elemzők egy része úgy látja: amíg ömlik a hadi pénz és a háborúra hivatkozva rendkívüli jogkörökkel irányít az elnök, addig kevés az esély a valódi megtisztulásra. A közvéleményben eközben egyre erősebb a békevárás, és egyre nagyobb a düh minden újabb korrupciós ügy hallatán – különösen, ha az a fronton harcolók, a fázó civil lakosság kárára történik.

A botránnyal sokak szemében Volodimir Zelenszkijt már nem a régi rendszer felszámolójaként látja, hanem a régi rendszer legújabb, háborús gúnyába öltözött korrupt vezetőjeként.