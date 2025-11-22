Európa több időt akar nyerni Ukrajnának

Kritikus napok állnak előttünk, amelyeken nemcsak a jövőbeli béke formátuma, hanem a Nyugat egysége is múlhat.

Az európai vezetők megpróbálnak plusz időt nyerni Ukrajnának, miután a Donald Trump- adminisztráció szoros határidőt szabott - jövő csütörtökig - egy 28 pontos béketerv elfogadására, amely Kijev és nyugati partnerei szerint de facto engedmény Oroszországnak - írja a Bloomberg.

Európa rájön, milyen kemény az amerikai ultimátum

Volodimir Zelenszkij elnök Franciaország és Németország vezetőivel tárgyalásokat folytatott, megpróbálva megérteni, hogy a határidő valódi ultimátum-e, vagy csak nyomásgyakorlás kérdése.

Friedrich Merz német kancellár beszélt Donald Trumppal, és azt mondta, hogy a konzultációk folytatódnak a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén – beleértve Marco Rubiót is, aki külügyminiszterként is tevékenykedik. Rubio már kijelentette, hogy a terv „nem végleges dokumentum”, hanem egy „új megközelítések generálására” irányuló elképzelés.

Trump azonban péntek este világossá tette, hogy az Egyesült Államok kész kilépni, ha Kijev nem egyezik bele:

Az amerikai elnök ugyanakkor utalt a halasztás lehetőségére, a Fox News Rádiónak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy a határidő „elmozdulhat, ha minden jól megy”.

A G20-csúcstalálkozó kritikus lesz

Források szerint az európaiak figyelme most a johannesburgi G20-csúcstalálkozón zajló háttértárgyalásokra irányul, ahol megpróbálnak közös álláspontot kialakítani, és a terv megváltoztatását szorgalmazni.

Szakértők figyelmeztetnek, hogy az amerikai javaslat felhígíthatja az EU összes erőfeszítését az Ukrajnával kapcsolatos egységes álláspont kialakítására.

„Ez a terv semmissé teszi az európai erőfeszítéseket, és mindenkit visszavisz a kiindulópontra” – mondta Rachel Rizzo, az Atlanti Tanács Európai Központjának munkatársa.

Egy európai tisztviselő megjegyezte, hogy a nyomás ellenére Ukrajna továbbra is mélyen támadja Oroszországot és fenntartja védekezését, miközben az új amerikai szankciók már hatályba lépnek.

Washington biztosítja, hogy ez csak egy „kiindulópont”

Európában abban reménykednek, hogy a helyzet megismétli Trump korábbi nyomásgyakorlási hullámait, amikor Kijev és szövetségesei ellenállása után meghátrált.

Megan O'Sullivan, a Harvard Egyetem szakértője megjegyezte:

„Elképzelhetetlen elvárni, hogy egy ilyen javaslatról csütörtökig megállapodás szülessen.”

Zelenszkij pénteken arról számolt be, hogy közel egy órán át beszélt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Dan Driscoll hadseregéért felelős államtitkárral, akik Kijevbe érkeztek.

Putyin ismét azzal vádolta Ukrajnát, hogy nem akar békét, és kijelentette, hogy „a megállapodást az USA javasolta, nem Oroszország”.

Megosztottság az Egyesült Államokban: A republikánusok ellenzik a tervet

Több magas rangú republikánus is bírálta Trump javaslatát. Roger Wicker szenátor azt mondta: „Ukrajnát nem lehet arra kényszeríteni, hogy átadja földjét a világ egyik legsúlyosabb háborús bűnösének.”

Mitch McConnell hozzátette:

„Ha az elnök tanácsadóit jobban érdekli Putyin megnyugtatása, mint a valódi béke elérése, akkor Trumpnak új tanácsadókra van szüksége.”