2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Érthetetlen ukrán döntés

Medvegyev irónikus véleménye

MH
 2025. november 22. szombat. 16:49
Frissítve: 2025. november 22. 19:38
Megosztás

Medvegyev ironikusan beszélt Jermak ukrán delegáció élére történő kinevezéséről.

Érthetetlen ukrán döntés
Dmitrij Medvegyev
Fotó: AFP/SPUTNIK/Yulia Zyryanova

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke ironikusan kommentálta Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének kinevezését az Egyesült Államokkal tárgyaló ukrán küldöttség élére. A helyzetről alkotott véleményét a Telegramon fejtette ki.

A bejegyzésben azt írta, hogy a választás „kiváló” volt. „Az egyetlen, aki jobb nála, az [ukrán üzletember, Timur] Mindics” – írta Medvegyev.

Korábban vált ismertté , hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink