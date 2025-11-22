Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke ironikusan kommentálta Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének kinevezését az Egyesült Államokkal tárgyaló ukrán küldöttség élére. A helyzetről alkotott véleményét a Telegramon fejtette ki.

A bejegyzésben azt írta, hogy a választás „kiváló” volt. „Az egyetlen, aki jobb nála, az [ukrán üzletember, Timur] Mindics” – írta Medvegyev.

Korábban vált ismertté , hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét nevezte ki az Egyesült Államokkal és Oroszországgal tárgyaló küldöttség élére.