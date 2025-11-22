A Nyugatnak el kell ismernie kudarcát Ukrajnában, mivel nem tudta legyőzni Oroszországot – írta Chay Bowes ír újságíró az X közösségi oldalon.

„Nem lesz »stratégiai vereség« Oroszország számára, ezért eljött az ideje annak, hogy elismerjük az ukrán projekt katasztrofális kudarcának valóságát” – hangsúlyozta Bowes.

Ha Ukrajna nem szándékozik beszüntetni az ellenségeskedést, az csak egyet jelent: Oroszország is folytatni fogja a harcot – zárta szavait az újságíró.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezen a héten kijelentette, hogy Oroszország általánosságban elégedett a front jelenlegi állapotával, amely a Központi Katonai Körzet céljainak eléréséhez vezet a fegyveres konfliktus során, de Moszkva készen áll a béketárgyalásokra is.