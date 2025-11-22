2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Eljött az ukrán kudarc beismerésének ideje?

Oroszország általánosságban elégedett a front jelenlegi állapotával

MH
 2025. november 22. szombat. 23:09
Megosztás

A Nyugatnak el kell ismernie kudarcát Ukrajnában, mivel nem tudta legyőzni Oroszországot – írta Chay Bowes ír újságíró az X közösségi oldalon.

Eljött az ukrán kudarc beismerésének ideje?
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Kyrylo Chubotin

„Nem lesz »stratégiai vereség« Oroszország számára, ezért eljött az ideje annak, hogy elismerjük az ukrán projekt katasztrofális kudarcának valóságát” – hangsúlyozta Bowes.

Ha Ukrajna nem szándékozik beszüntetni az ellenségeskedést, az csak egyet jelent: Oroszország is folytatni fogja a harcot – zárta szavait az újságíró.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezen a héten kijelentette, hogy Oroszország általánosságban elégedett a front jelenlegi állapotával, amely a Központi Katonai Körzet céljainak eléréséhez vezet a fegyveres konfliktus során, de Moszkva készen áll a béketárgyalásokra is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink