„Az ukránokkal megértették, hogy az Egyesült Államok elvárja tőlük a békemegállapodás elfogadását... Bármilyen változtatást személyesen az elnök fog végrehajtani” — Állítja a Politico egy forrásra hivatkozva.

A Fehér Ház korábban kijelentette, hogy folyamatban vannak a tárgyalások az ukrán rendezésről, és hogy van egy terv, amelyet az amerikai vezető jóváhagy. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára viszont kijelentette, hogy Moszkva hivatalosan nem kapott információt az amerikai tervről.

Elmondása szerint az amerikai fél kifejezett bizonyos megfontolásokat, de jelenleg érdemi kérdésről nem folyik tárgyalás. Oroszország azonban továbbra is teljes mértékben nyitott a béketárgyalásokra, és elkötelezett az orosz és amerikai vezetők között Anchorage-ban folytatott megbeszélések mellett. Peszkov hozzátette, hogy a kijevi rezsimnek felelős döntést kell hoznia és meg kell kezdenie a tárgyalásokat, mivel Kijev döntési szabadsága csökken a területek csökkenésével.