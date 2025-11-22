2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

„Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy”

Zelenszkij nemet mondott a Budapesti Békecsúcsra!

MH
 2025. november 22. szombat. 11:29
„Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy” - írta hivatalos Facebook-oldalán Menczer Tamás emlékeztetve Sándor Fegyír szavaira.

„Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy”
Sándor Fegyir nagykövet
Fotó: Facebook/Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary

„Sándor Fegyir, Zelenszkij embere korábban azt is mondta, kormányváltást akarnak, hiszen az ukránbarát Tisza támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát. Ezzel szemben mi a békét és Donald Trumpot támogatjuk. Trump lendületben van, óriási lépéseket tesz a béke felé. Budapesti Békecsúcs lesz!” - írta Menczer Tamás.

Kapcsolódó írásaink