„Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy” - írta hivatalos Facebook-oldalán Menczer Tamás emlékeztetve Sándor Fegyír szavaira.

„Sándor Fegyir, Zelenszkij embere korábban azt is mondta, kormányváltást akarnak, hiszen az ukránbarát Tisza támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát. Ezzel szemben mi a békét és Donald Trumpot támogatjuk. Trump lendületben van, óriási lépéseket tesz a béke felé. Budapesti Békecsúcs lesz!” - írta Menczer Tamás.