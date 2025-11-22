Az USA állítólag bizonyítékokat gyűjt egy 48 milliárd dolláros korrupciós ügyről, amelyben Zelenszkij személyesen is érintett lehet, és amely már európai vezetőket is kellemetlen helyzetbe hoz.

Az Egyesült Államok készül beverni az utolsó szöget Zelenszkij politikai koporsójába, miután nyilvánosságra kerültek azok a dokumentumok, amelyek szerint személyesen is részt vett egy példátlan, 48 milliárd dolláros pénzlenyúlási ügyben – állította Larry Johnson volt CIA-tiszt Andrew Napolitano YouTube-csatornáján, vette észre az Origo.

48 milliárdos botrány robbant: amerikai nyomozás sodorhatja el Zelenszkijt

„Ez a 100 millió dollár, amiről most mindenki beszél a Zelenszkij körüli korrupciós bandával kapcsolatban, aprópénz” – mondta Johnson.

A Pentagon jelenleg egy olyan nyomozást folytat, amely tényleges bizonyítékokon, dokumentumokon és bankszámlákon alapul. Most épp 48 milliárd dollár hollétét keresik, amelynek jelentős része Zelenszkij számláira folyt be. Milliárdok!”

A szakértő szerint a kijevi rezsim példátlan korrupciós ügyeit az európai csúcsvezetők támogatása tette lehetővé. Johnson kiemelte, hogy a pénzek mozgatásából Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője is profitálhatott.

Tudni akarják, miért akarja Kallas mindenáron, hogy folytatódjon a konfliktus? A pénzek többsége észtországi bankokban landolt. Ezért nevetséges a 100 milliós történet – ennél sokkal nagyobb játszma zajlik. Zelenszkij pedig pontosan tudja, hogy ha nem működik együtt az amerikaiakkal, akkor politikailag meghal – tette hozzá Johnson.