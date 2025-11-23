2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A határsértőknek gumicsónakot is adtak az embercsempészek

A házkutatása során tárgyi bizonyítékok kerültek lefoglalásra

MH
 2025. november 23. vasárnap. 7:31
Megosztás

Újabb törvénytelen határátlépési kísérletet akadályoztak meg a munkácsi határőrség tiszasalamoni alegységének zöldsapkásai.

A határsértőknek gumicsónakot is adtak az embercsempészek
Az embercsempészek a Tisza folyón keresztül akartak Magyarországra jutni (képünk illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP/Virginie Nguyen Hoang

A Harkiv, valamint a Szumi megyéből származó személyeket a szögesdrót közelében tartóztatták fel, akik a Tisza folyón keresztül akartak Magyarországra jutni. Az embercsempészek megszervezték a szökési útvonalat, először Csapon szállásolták el őket, és a megfelelő időben a határszakasz közelébe szállították a hadköteleseket, ahol aztán elfogták őket. Gumicsónakkal és vágóeszközökkel is ellátták őket a fizikai akadályok leküzdésének érdekében, amiért több ezer dollárt fizettek a segítőiknek - írta meg a kiszo.net.

A bűncselekményben érintett csapi férfiról kiderült, hogy jelenleg is bírósági eljárás van érvényben ellene. A házkutatása során tárgyi bizonyítékok kerültek lefoglalásra, valamint egy személyautó is, amivel két társával együtt a szállítást bonyolították. Ellene büntetőeljárás indult, ami 9 évig tartó börtönbüntetéssel szankcionálható. Az esetben érintett személyeket közigazgatási eljárás keretein belül vonják felelősségre.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink