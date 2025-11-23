A határsértőknek gumicsónakot is adtak az embercsempészek

A Harkiv, valamint a Szumi megyéből származó személyeket a szögesdrót közelében tartóztatták fel, akik a Tisza folyón keresztül akartak Magyarországra jutni. Az embercsempészek megszervezték a szökési útvonalat, először Csapon szállásolták el őket, és a megfelelő időben a határszakasz közelébe szállították a hadköteleseket, ahol aztán elfogták őket. Gumicsónakkal és vágóeszközökkel is ellátták őket a fizikai akadályok leküzdésének érdekében, amiért több ezer dollárt fizettek a segítőiknek - írta meg a kiszo.net.

A bűncselekményben érintett csapi férfiról kiderült, hogy jelenleg is bírósági eljárás van érvényben ellene. A házkutatása során tárgyi bizonyítékok kerültek lefoglalásra, valamint egy személyautó is, amivel két társával együtt a szállítást bonyolították. Ellene büntetőeljárás indult, ami 9 évig tartó börtönbüntetéssel szankcionálható. Az esetben érintett személyeket közigazgatási eljárás keretein belül vonják felelősségre.