Zelenszkij dühöngött és káromkodott

A kormányzó pártban kialakult belső feszültség már az ülés előtt is feszült hangulatot teremtett, így amikor Zelenszkij megjelent a frakció különleges találkozóján, mindenki érezte, hogy a légkör a szokásosnál is komorabb. A hivatalos beszámolók szerint Jermak és a frakcióvezető, Dávid Arahámia a prezídiumban foglaltak helyet, és nem volt nyílt botrány. Csak két képviselő vetette fel nyilvánosan Jermak lemondását, köztük Marjana Bezugla, vette észre az Origo.

Az incidensre reagálva Zelenszkij élesen leintette Bezuglát, a Strana szerint a „b.szódj meg!” kijelentéssel, és egyértelművé tette, hogy sem Jermak, sem más nem tervezi a lemondást: „Nehéz tárgyalások előtt állunk. Ezért dolgozunk” – zárta röviden az elnök, és ezzel véget ért az ülés.

A hangulatot tovább fokozta, hogy a találkozó előtt minden képviselőtől elkobozták a mobiltelefonokat, ami sokaknál ellenérzést keltett. Ihor Krivoshejev, a Verkhovna Rada képviselője, a párt tagja, nyíltan megtagadta a telefon leadását. Facebook‑oldalán így komentálta: Mondtam, hogy nem adom át a telefonom. Nem engedtek be. Mindics soha nem adott le semmilyen telefont, ahogy sosem tett esküt az ukrán népnek. De a nép képviselői tettek, és ők lennének a kémek meg az ügynökök?”

Közben Jaroszlav Zseleznjak arról számolt be, hogy titokban olyan terv is készült, amely Arahámia eltávolítását célozta volna. A próbálkozás azonban kudarcba fulladt: a kezdeményezésnek a minimális támogatottsága, a szükséges 10% sem állt rendelkezésre. Így az akciót elhalasztották, a kritikus képviselők pedig most „kedvezőbb pillanatra” várnak.

Az éjszakai ülés végére kristálytisztává vált: Zelenszkij szorosan kézben tartja a politikai döntéseket, a vezetői posztokon nem lesz változás, és a frakció továbbra is komoly belső feszültségekkel működik. A képviselők fegyelmezése, a telefonok elkobzása és a nyílt szembenállás mind azt mutatja, hogy az elnöki adminisztráció minden eszközzel próbálja kontroll alatt tartani a helyzetet.