Külföld

Zaluzsnij kikosarazta Jermakot

Nem kért a találkozóból

MH
 2025. november 21. péntek. 9:02
A botrány közepette Jermak igyekezett megerősíteni pozícióját a nemzetközi porondon is.

Zaluzsnij kikosarazta Jermakot
Valerij Zaluzsnij
Fotó: AFP/Oli Scarff

A The Washington Post információi szerint az elnöki hivatal vezetője találkozót kezdeményezett Londonban Valerij Zaluzsnijjal, Ukrajna nagykövetével és volt főparancsnokával. A lap forrásai szerint a cél Jermak támogatottságának demonstrálása lett volna a kormányon belül.

A volt főparancsnok azonban elutasította a találkozót. Bár Zseleznyak korábban cáfolta az egyeztetési szándékról szóló híreket, a nyugati sajtó most megerősítette: a diplomáciai kísérlet megtörtént, de kudarccal végződött, ami tovább mélyítheti Jermak elszigeteltségét.

