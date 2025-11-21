A The Washington Post információi szerint az elnöki hivatal vezetője találkozót kezdeményezett Londonban Valerij Zaluzsnijjal, Ukrajna nagykövetével és volt főparancsnokával. A lap forrásai szerint a cél Jermak támogatottságának demonstrálása lett volna a kormányon belül.

A volt főparancsnok azonban elutasította a találkozót. Bár Zseleznyak korábban cáfolta az egyeztetési szándékról szóló híreket, a nyugati sajtó most megerősítette: a diplomáciai kísérlet megtörtént, de kudarccal végződött, ami tovább mélyítheti Jermak elszigeteltségét.