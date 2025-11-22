Külföld
Washington megnyitotta az utat a Paks–2-projekt előtt
A megállapodás része az amerikai fűtőanyag és kiégett fűtőanyag tárolási technológia beszerzése is
Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket, így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal, közöttük a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal – áll a pénzügyminisztérium jegyzékében.
Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök októberi washingtoni látogatása során írt alá megállapodást az atomipari együttműködésről az Egyesült Államokkal.
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai fűtőelemeket, illetve a kiégett fűtőelemek tárolására alkalmas technológiát vásárol az orosz Roszatom által épített Paks-2 erőműbe.