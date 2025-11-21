2025. december 7., vasárnap

Előd

Washington lecsapott: titokban vittek csúcschipeket Kínába

A vádlottak fiktív szerződésekkel kerülték meg a 2022-es exportkorlátozásokat

 2025. november 21. péntek. 8:01
Frissítve: 2025. november 21. 9:18
Két amerikai és két kínai állampolgárt vettek őrizetbe az Egyesült Államokban, mert illegálisan exportálták Kínába az amerikai Nvidia óriáscég elektronikus chipjeit, amelyek mesterséges intelligencia (AI) céljára szánt, érzékenynek minősülő berendezések - jelentette be csütörtökön az igazságügyi minisztérium.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/CFOTO

Két embert szerdán Floridában, egyet Alabamában és egyet Kaliforniában vettek őrizetbe. Az amerikai érzékeny anyagok exportjáról szóló törvény (ECRA) megsértésével, csempészéssel és pénzmosással vádolják őket - közölte a tárca egy közleményben.

Az Egyesült Államok és Kína versengésbe kezdett a mesterséges intelligencia terén, ezért Washington 2022 októberében új exportellenőrzéseket rendelt el, hogy korlátozza Peking félvezetők vásárlását és gyártását - emlékeztetett a minisztérium. A négy vádlott fiktív szerződések és fedőcégek segítségével 2023 szeptembere óta négyszáz Nvidia grafikus processzort (GPU) exportált Malajzián és Thaiföldön keresztül, de két további szállítmány eljuttatását a hatóságok megakadályozták - derült ki a közleményből.

A négy férfi, akikre több tíz év börtönbüntetés vár, több mint 3,89 millió dollárt (1 milliárd 287 millió forint) kapott Kínától a csempészet finanszírozására - írta az amerikai igazságügyi tárca.

