2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Von der Leyen és Zelenszkij egyeztetett

Minden döntéshez szükség van Ukrajna beleegyezésére

MH/ MTI
 2025. november 22. szombat. 7:16
Megosztás

Semmit sem szabad eldönteni Ukrajnáról Ukrajna bevonása nélkül – jelentette ki pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Von der Leyen és Zelenszkij egyeztetett
Ursula von der Leyen
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az ukrán államfő közölte, hogy tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét és António Costát, az Európai Tanács elnökét a négy éve tartó háború lezárását célzó javaslatról.

A bizottság elnöke rámutatott, hogy az európai vezetők szombaton találkoznak a G20-országcsoport dél-afrikai tanácskozása szünetében, majd Angolában, ahol rövidesen Európai Unió-Afrikai Unió csúcstalálkozót tartanak.

Az ukrán elnök pénteken Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is tárgyalt.

„Megállapodtak, hogy szoros kapcsolatban maradnak, amíg mi mindnyájan a vérontás és a pusztítás befejezésén dolgozunk” – közölte az Észak-atlanti Szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel, de további részleteket nem közölt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink