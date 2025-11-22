Ukrajna vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszítheti el

Ukrajna jelenleg annak kockázatával szembesül, hogy vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszíti el – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, az ukrán emberekhez intézett videoüzenetében az amerikai békejavaslattal kapcsolatosan.

Az államfő egyúttal leszögezte: azon fog dolgozni, hogy konstruktív párbeszédet alakítson ki a „legfontosabb partnerrel”, az Egyesült Államokkal.

„Eljött az egyik legnehezebb pillanat történelmünk során. Komoly nyomás nehezedik most Ukrajnára, és az ország nagyon nehéz választás elé kerülhet: vagy méltóságát veszíti el, vagy kulcsfontosságú partnerének elvesztését teszi kockára. Vagy a bonyolult 28 pont, vagy rendkívül nehéz, az eddigi legnehezebb tél vár ránk” – mondta Zelenszkij, utalva a nemzetközi médiajelentések szerint 28 pontból álló amerikai béketervre.

Biztosított afelől, hogy a hangzatos kijelentések helyett nyugodt együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal és minden partnerországgal. „Érveket fogok felhozni, meggyőzni fogok, alternatívákat fogok javasolni, de biztosan nem adunk az ellenségnek okot arra, hogy azt mondja: Ukrajna nem akar békét, Ukrajna hiúsítja meg a folyamatot, és Ukrajna nem kész a diplomáciára. Ilyesmi nem fog megtörténni” – szögezte le az elnök.

Hangsúlyozta, hogy nagy próbatételek idején még inkább szükség van az ukránok egységére. „Most minden ukránhoz szólok. Embereinkhez, polgárainkhoz, politikusainkhoz, mindenkihez. Össze kell szednünk magukat. Magunkhoz kell térnünk. Fel kell hagyni a veszekedéssel.

Le kell állítani a politikai játszmákat. Az államnak működnie kell. Egy háborúban álló ország parlamentjének egységesen kell működnie. Egy háborúban álló ország kormányának hatékonyan kell működnie, és nekünk, mindannyiunknak nem szabad elfelejtenünk és összekevernünk, hogy ki az, aki ma Ukrajna ellensége” – mondta Zelenszkij.

Az elnök rámutatott, hogy Ukrajnától azt várják, hogy bízzon abban, aki már kétszer megtámadta, és várjon a válaszára.

„Valójában én már megadtam a választ. 2019. május 20-án, amikor Ukrajnának hűségesküt tettem, és ezt mondtam: én, Volodimir Zelenszkij, akit a nép szabad akaratából Ukrajna elnökévé választott, kötelezem magam arra, hogy minden cselekedetemmel védjem Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, képviseljem az állampolgárok jogait és szabadságát, tiszteletben tartsam az ukrán alkotmányt és törvényeket, teljesítsem kötelességeimet minden honfitársunk érdekében, és növeljem Ukrajna tekintélyét a világban” – emlékeztetett.

A háború első napjaira emlékezve kiemelte, hogy akkor sokan beszéltek megadásról. „Ez azonban nem történt meg akkor, és most sem fog” – szögezte le. „Biztosan tudom, hogy történelmünk egyik legnehezebb pillanatában nem vagyok egyedül. Tudom, hogy az ukránok hisznek saját államukban, hogy egyek vagyunk.

A jövőbeli találkozók, viták, tárgyalások minden formátumában sokkal, sokkal könnyebb lesz számomra méltó békét elérni számunkra, száz százalékig tudva: mögöttem áll az ukrán nép” – jelentette ki az államfő. Közölte, hogy a következő hét nagyon nehéz és eseménydús lesz.

„A békénk érdekében a diplomáciai téren fogunk dolgozni. Egységben kell dolgoznunk az országon belül a békénk érdekében. A méltóságunkért. A szabadságunkért. Hiszem, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. Velem van a népünk, a társadalom, a katonáink, partnereink, szövetségeseink, minden honfitársunk. Méltóságteljesek. Szabadok. Egységesek” – zárta üzenetét Zelenszkij.