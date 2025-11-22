2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újra tárgyalják a gyilkos tini szüleinek ügyét

Nem gyógyultak be a sebek Belgrádban

MH
 2025. november 22. szombat. 3:31
Megosztás

Nem jutott nyugvópontra a Vladislav Ribnikar iskolában tömeggyilkosságot elkövető fiú szüleinek ügye Belgrádban.

Újra tárgyalják a gyilkos tini szüleinek ügyét
Az áldozatok fotói a tanintézmény falán
Fotó: AFP/Oliver Bunic

Megsemmisítette a belgrádi Fellebbviteli Bíróság az elsőfokú ítéletet, amely többéves börtönbüntetésre ítélte Vladimir és Miljana Kecmanovićot, annak a fiúnak a szüleit, aki a Vladislav Ribnikar iskolában tömeggyilkosságot követett el, és elrendelte az elsőfokú bíróságnak az eljárás megismétlését - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a bíróság meghosszabbította, Vladimir Kecmanović előzetes letartóztatását, amelyben 2023. május 3-i őrizetbe vétele óta van, míg Miljana Kecmanović továbbra is szabadlábon védekezik.

A döntés indoklásában az szerepel, hogy Marinković esetében a testület helyesen állapította meg a bűnösséget, ám az elsőfokú bíróság nem tulajdonított kellő jelentőséget az enyhítő körülményeknek. Emiatt a Fellebbviteli Bíróság csökkentette Marinković büntetését, amelyet saját lakóhelyén tölthet le.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink