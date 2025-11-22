2025. december 7., vasárnap

Külföld

Tisztára mosná a nevét a zsoldosvezér

Csak meg kéne úszni a börtönt

MH
 2025. november 22. szombat. 5:01
Kényszerítve tért vissza hazájába Dubajból a nemzetközi körözés alatt álló román zsoldosvezér.

Călin Georgescu hívei tüntetnek Bukarestben
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Alig pár órája landolt Bukarestben az a dubaji járat, amelyiken ott volt Horațiu Potra zsoldosvezér, a fia, Dorian Potra, és egy másik rokona, Alexandru Potra is. Mindhárman nemzetközi körözés alatt állnak, miután az év elején elmenekültek Romániából - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből kiderül, a három férfit szeptember 29-én vették őrizetbe az Egyesült Arab Emírségekben, és a román hatóságok rögtön elkezdték a tárgyalásokat a kiadatásukról. Letartóztatása után Potra az ügyvédjein keresztül azt üzente, hogy vissza akar térni, hogy nézzen szembe a vádakkal és tisztázhassa a nevét.

Horațiu Potrát a legfőbb ügyészség nemrég a távollétében állította bíróság elé a zsoldoscsoportjához tartozó további húsz személlyel együtt, ugyanabban az ügyben, amelyben Călin Georgescu ellen is vádat emeltek. A vád szerint Horațiu Potra és Călin Georgescu a 2024. decemberi elnökválasztás érvénytelenítése után erőszakos cselekmények szervezésével destabilizálni akarták Romániát.

