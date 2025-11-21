Egyre fogy Ukrajna ideje, így érthető, ha most arra gondolnak, a jelenlegi frontvonalnak minden békeszerződés „kiindulópontjának” kell(ene) lennie.

Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetői megerősítették „megingathatatlan és teljes támogatásukat” Kijevnek „a tartós és igazságos béke felé vezető úton” – írja az Oroszhírek. Mint olvasható, a jelenlegi frontvonalnak minden békeszerződés „kiindulópontjának” kell lennie – vélik az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A lapban utalnak rá, minderről a berlini kormány honlapján számoltak be a kancellár, Friedrich Merz, a francia elnök, Emmanuel Macron, a brit miniszterelnök, Keir Starmer és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetés eredményeként.

Hangsúlyozták továbbá, hogy bármely országot, az Európai Uniót vagy a NATO-t érintő megállapodás „az európai partnerek jóváhagyását vagy a szövetségesek konszenzusát igényli”.