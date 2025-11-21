Szlovák szál bukkant föl Călin Georgescu botrányos kampányában

Egy pozsonyi székhelyű cégcsoport, a Core Group biztosította az informatikai hátteret Călin Georgescu 2024-es elnökválasztási kampányához - írja a romániai Digi24 hírtelevízió alapján a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a vállalatot vélhetően dél-afrikai származású Michael Loubser és fia, Ockert Loubser vezeti, akiknek Romániában, Ausztriában, Szlovákiában és Dél-Afrikában is akadnak üzleti érdekeltségei. Két romániai cégük közül az egyiknek egy orosz állampolgárságú nő, Ludmilla Dmitricsenko a társtulajdonosa, ezen kívül a két férfinak más orosz kapcsolatai is vannak a hírtelevízió szerint.

Az információt egy Francisc Dokonal nevű pénzügyi tanácsadó osztotta meg a Digi24 televízióval még januárban, most pedig egy névtelenséget kérő másik forrás is megerősítette azt. Dokonal korábban azt mondta, még 2022-ben több ízben is tárgyalt Călin Georgescuval, s atalálkákat egy Ionel Rusen nevű üzletember szervezte meg. Georgescu állítólag ötven millió eurót kért a pénzügyi tanácsadótól, aki elutasította a kérést. Ezután Rusen összehozott egy újabb találkozót, ezúttal a Core Group képviselőivel, akik között egy amerikai és egy román állampolgár is volt (Douglas Anderson pénzügyi befektető és Gabriel Prodănescu üzletember), illetve egy Alfred Latschenberger nevű harmadik személy. Rusen azzal mutatta be a cég képviselőit, hogy a Core Group már korábban kidolgozott egy informatikai megoldást, amely látványos tartalomterjesztési eredményeket produkál a közösségi médiában.

A Digi24 szerint az amerikai Douglas Anderson tíz évvel ezelőtt Bécsben ismerte meg Călin Georgescut, akivel közösen egy szoftvercégbe való befektetés iránt érdeklődtek.. A hírtévé információi szerint Andersonnal szintén vannak orosz kapcsolatai és beutazási vízuma, de szándékában állt a romániai hadiiparba is befektetni.