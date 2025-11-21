Súlyos következménye lehet a Nobel-békedíjnak

A venezuelai hatóságok szökevénynek fogják minősíteni María Corina Machadót, a Nobel-békedíj idei győztesét, ha elhagyja az országot azért, hogy átvegye a díjat - közölte csütörtökön a venezuelai főügyész a sajtóval.

Tarek William Saab közölte, hogy Machado ellen több eljárás van folyamatban, egyebek között terrorizmus gyanújával. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy 100, „több mint 30 országból érkezett, a CIA-hoz köthető külföldi zsoldos” ellen folytatnak eljárást.

Machado - aki állítása szerint a latin-amerikai országban bujkál - korábban azt mondta, szándékában áll elutazni Oslóba a december 10-én tartandó díjátadásra.

A venezuelai ellenzék 58 éves vezetője egy októberi interjújában leszögezte: meggyőződése, hogy Maduro távozni fog a hatalomból, „tárgyalásos úton vagy anélkül”.

A demokratikus fejlődés mellett elkötelezett Súmate szervezet alapítójaként Machado több mint 20 évvel ezelőtt állt ki a szabad és tisztességes választásokért, politikai hivatalban, illetve különböző szervezetek szolgálatában szót emelt a bírói függetlenség, az emberi jogok és a népképviselet fontossága mellett.

A venezuelai hatóságok október végén jelentették be, hogy felszámoltak egy bűnszervezetet, amely állításuk szerint a CIA-val tartott fenn kapcsolatokat és - Yvan Gil venezuelai külügyminiszter szerint - támadást akart végrehajtani egy Trinidad és Tobagónál horgonyzó amerikai hajó ellen, hogy aztán a műveletet Venezuelának tulajdonítsák.

Machado azzal vádolja Nicolás Maduro venezuelai államfőt, hogy elcsalta a 2024-es elnökválasztásokat, és csak így tudott újabb hatéves elnöki ciklust szerezni magának. A választások eredményét az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség nagy része nem ismerte el.