Sajtóinformációk szerint Zelenszkij elfogadta a béketerv aláírásának szigorú határidejét

Miközben a Trump-adminisztráció igyekszik megnyugtatni európai szövetségeseit, hogy az ukrajnai rendezési terv nem kőbe vésett, Kijevben felgyorsultak az események. Steve Witkoff amerikai különmegbízott „élő dokumentumként” hivatkozott a tervezetre, miközben az Axios értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már elfogadta az aláírásra vonatkozó szigorú menetrendet.

„Keretrendszer”, nem diktátum?

Az elmúlt napokban a Trump-csapat diplomáciai offenzívába kezdett, hogy eloszlassa a Kijev és Brüsszel aggodalmait. Witkoff állítólag arról tájékoztatta Johann Wadephul német képviselőt, hogy a javaslat csupán egy „ötleteket tartalmazó keretrendszer”, amely mindkét fél, így Oroszország és Ukrajna álláspontját is tükrözi - írta meg a Kárpát Hír.

„Ha valakinek nem tetszenek a terv bizonyos részei, jelezzék nekünk, és megpróbálunk kompromisszumot találni” – idézte Witkoff szavait egy amerikai tisztviselő.

Ez az üzenet éles ellentétben áll a korábbi hírekkel, amelyek kész tények elé állított megállapodásról szóltak. A washingtoni tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció „felelősségteljesen jár el” és valódi megoldást keres a konfliktus lezárására.

Zelenszkij és a szigorú határidők

A háttérben azonban konkrét lépések történtek. Daniel Driscoll, az Egyesült Államok hadseregének minisztere előre be nem jelentett látogatásra érkezett Kijevbe, ahol átadta Zelenszkijnek a terv írásos másolatát. Az Axios forrásai szerint az ukrán elnök ezen a találkozón egyezett bele az aláírásra vonatkozó „szigorú határidőkbe”.

Az Ukrán Elnöki Hivatal hivatalosan annyit közölt, hogy megkapták a tervezetet, és készek dolgozni a pontokon a „háború méltóságteljes lezárása” érdekében. A témával kapcsolatban korábban már kiszivárogtak részletek, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Titkos tárgyalások és európai ellenállás

Az Axios volt az első, amely beszámolt arról, hogy Trump csapata titkos egyeztetéseket folytat orosz tisztviselőkkel. Washington hivatalosan nem kommentálta ezeket az értesüléseket, de az európai vezetők máris jelezték ellenállásukat.

Az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozójukon világossá tették: nem fogadnak el olyan békét, amely egyoldalú engedményekre kényszeríti Ukrajnát. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hangsúlyozta, hogy Kijevet és európai szövetségeseit nem lehet kihagyni a folyamatból.