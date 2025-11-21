2025. december 7., vasárnap

Előd

Putyin méltatta Trump tervét

 2025. november 21. péntek. 19:14
Frissítve: 2025. november 22. 8:37
Világos üzenetet küldött Washingtonba Vlagyimir Putyin az amerikai elnök béketerve kapcsán.

Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Drew Angerer

Úgy vélem, hogy ez (azaz Donald Trump terve) egy végső békerendezés alapjául is szolgálhat – jelentette ki Vlagyimir Putyin. Mint a Lenta.ru cikkéből kiderül, Putyin bejelentette, hogy Moszkva már megkapta az amerikai rendezési terv szövegét a Fehér Házzal meglévő kommunikációs csatornákon keresztül.

Az elnök megjegyezte, ez a verzió az alaszkai csúcstalálkozón a felek által elfogadott terv új, módosított változata. Putyin az orosz biztonsági tanács ülésén hosszan értékelte a javaslatot, de egyelőre a pontos részletek még nem ismertek.

