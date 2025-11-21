Putyin akarata érvényesült?

A terv elfogadásának kilátásai minimálisnak tűnnek, de ez a dokumentum bemutatja a Trump-csapat Oroszországgal folytatott diplomáciához való hozzáállását, és a háború befejezésének feltételeiről alkotott elképzeléseiket.

A békejavaslat, amelyet Donald Trump csapata Moszkvának és Kijevnek nyújtott be, olyan követeléseket tartalmaz, amelyek nagyrészt megfelelnek a Kreml katonai céljainak – írja a Bloomberg.

A dokumentum, amelynek másolatát a kiadvány megkapta, kimondja, hogy Ukrajnának a következőket kell tennie:

ismerje el a Krímet, Luhanszkot és Donyecket „de facto oroszként”;

vonják ki a csapatokat Donyeck azon részeiről, amelyeket még nem foglalt el az Orosz Föderáció;

hozzájárulnak egy demilitarizált pufferzóna létrehozásához, amelyet hivatalosan Oroszország területének tekintenek;

100 napon belül tartson választásokat;

hogy megtagadják a NATO-hoz való csatlakozást, és ezt az alkotmányba foglalják.

Oroszország viszont a terv szerint nem küldhet csapatokat a demilitarizált övezetbe, és "kötelezi magát arra, hogy nem támad európai országokat", bár ennek a pontnak az ellenőrzésére szolgáló mechanizmus nincs előírva.

Az Egyesült Államok szerepe és a gazdasági helyzet

A terv biztonsági garanciákat ír elő Ukrajna számára az Egyesült Államok részéről, cserébe Washingtonnak járó kártérítésért.

Cserébe Oroszország visszatér a G8 formátumba, és feloldják a szankciókat. Ezenkívül az Egyesült Államok és Oroszország tovább bővíti gazdasági partnerségét, és közös befektetési alapot hoz létre.

A tervek szerint 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont fognak felhasználni Ukrajna amerikai vezetésű újjáépítésére.

A Bloomberg szerint a szövegről Steve Witkoff, Trump szóvivője és Kirill Dmitrijev orosz nagykövet állapodott meg. Ez nem Witkoff első kezdeményezése, amely szkepticizmust váltott ki Kijevben és ellenállást Európában.

Annak ellenére, hogy a Fehér Ház kijelentette, hogy a tervet Trump támogatja, a tárgyalások továbbra is „bizonytalanok” – mondják források.