Oroszország válaszcsapásra készül

Orbán Viktor jóslata bevállt

 2025. november 21. péntek. 12:12
Az orosz miniszterelnök megkapta feladatként, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul.

Orbán Viktor megmondta: Oroszországnak lesz egy-két keresetlen szava a vagyonelkobzáshoz
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az orosz Állami Duma felszólította Mihail Misusztyin miniszterelnököt, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul – írja az RT.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban figyelmeztette Brüsszelt az orosz eszközök felhasználásának lehetséges következményeire.

A cikk hangsúlyozza, hogy Oroszország jogi lépésekkel és kártérítési igényekkel reagálna bármilyen ilyen irányú uniós döntésre – írta meg a Mandiner.

