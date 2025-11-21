Külföld
Oroszország válaszcsapásra készül
Orbán Viktor jóslata bevállt
Orbán Viktor megmondta: Oroszországnak lesz egy-két keresetlen szava a vagyonelkobzáshoz
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Az orosz Állami Duma felszólította Mihail Misusztyin miniszterelnököt, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul – írja az RT.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban figyelmeztette Brüsszelt az orosz eszközök felhasználásának lehetséges következményeire.
A cikk hangsúlyozza, hogy Oroszország jogi lépésekkel és kártérítési igényekkel reagálna bármilyen ilyen irányú uniós döntésre – írta meg a Mandiner.