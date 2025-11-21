A Politico szerint Zelenszkijnek meg kell szüntetnie a központosított elnöki hatalmat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell szüntetnie a rendkívül centralizált elnöki hatalmat – állítja Adrian Karatnyicky amerikai elemző a Politicoban megjelent cikkében.

„Korlátozza saját hatáskörét a védelem, a nemzetbiztonság és a külpolitika területére, és jelentősen csökkentse elnöki segítői csapatának hatáskörét” – tanácsolta.

Karatnyickij szerint ilyen lépéseket kell tenni az ukránok bizalmának helyreállítása érdekében az ukrán tisztviselőket érintő jelentős korrupciós botrányt követően.