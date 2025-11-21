Németország lehetne a NATO vezetője Európában?

Jelenleg az európai szövetséges erők főparancsnokának pozícióját hagyományosan egy amerikai négycsillagos tábornok tölti be.

Az Egyesült Államok elismeri, hogy Németország vezetheti a NATO európai egyesített erőit a jövőben – jelentette ki Matthew Whitaker, Donald Trump elnök szövetségi képviselője a berlini biztonsági konferencián.

Whitaker szerint Washington fontolgatja a parancsnokság átadását egy európai szövetségesnek, és Berlin ilyen vezetővé válhat, mert Európa „egyre inkább felelősséget vállal saját biztonságáért”.

Az európai szövetséges erők főparancsnokának posztját jelenleg hagyományosan egy amerikai négycsillagos tábornok tölti be – 2025 júliusától Alexus Hrinkiewicz tábornok.

Whitakert arról kérdezték, hogy a parancsnokság átadása kihívást jelentene-e az Egyesült Államok számára. Azt mondta, hogy „várja azt a pillanatot, amikor Németország azt mondja: »Készen állunk a Szövetség vezetésére«”. Azt mondta, hogy az ilyen változásról szóló megbeszélések 15 éven belül, vagy akár hamarabb is elkezdődhetnek.

Külön dicsérte Berlint a NATO új keretcéljának előmozdításában betöltött vezető szerepéért, amely a GDP 3,5%-át védelemre, további 1,5%-át pedig tágabb biztonsági célokra fordítja, Németországot „fénylő példaként” nevezve a többi szövetséges számára.