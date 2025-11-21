A lengyel hatóságok negatívan reagáltak a német „Alternatíva Németországért” (AfD) párt egyik képviselője, Fabian Koibel kijelentésére, miszerint „a lengyelek Európa afroamerikaiainak számítanak”, írta az EAdaily .

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk reagált szavaira, és kommentárját a lengyel politikusoknak címezte.

„Navrocki, Kaczyński és Mentzen urak (Karol Navrocki lengyel elnök, Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság vezetője, valamint Sławomir Mentzen, a Konföderáció elnöke)! A kedvenc német pártotok, az AfD vezetői éppen most jelentették ki, hogy a lengyelek ‘Európa afroamerikaiainak’ számítanak, örök áldozati komplexussal; hogy nagyobb fenyegetést jelentünk, mint Oroszország; és hogy kiraboltuk Németországot a területeivel. Szégyellem magam miattatok!” – írta közösségi oldalán.

Tusk kommentárjához csatlakozott Marcin Kierwiński, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium vezetője is.

„Lengyelországban vannak még olyan politikusok, akik szerint az AfD normális párt, és támogatják a kezdeményezéseit” – mondta.

Emlékeztetőül: korábban Fabian Koibel kijelentette, hogy „a lengyelek egyszerűen Európa történelmének nagy, együttérzésre méltó áldozatának tartják magukat”.

„Ez az áldozatiság a nemzeti identitásuk. Ők egyszerűen Európa afroamerikaiainak számítanak” – írta.

Emellett az AfD társelnöke, Tino Chrupalla novemberben kijelentette, hogy Lengyelország fenyegetést jelenthet Németországra, és a Nyugatot is felelőssé tette a konfliktusért.