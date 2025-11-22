Nem tetszik a férfi-nő felosztás Brüsszelnek

Kötelezettségszegési eljárás indul a szlovákok ellen, mert alkotmányba foglalták a melegházasság tilalmát és azt, hogy csak férfi és női nem van – írja friss cikkében az Euractiv. Mint az összeállításból kiviláglik, Brüsszel pénteken hivatalos értesítést küldött Pozsonynak, amelyben további magyarázatokat kért, amire Szlovákiának a szokásos két hónapos határidőn belül kell válaszolnia. Ezt követően az EB indokolással ellátott véleménnyel eszkalálhatja az ügyet, és ha nem történik változás, az Európai Bíróság elé terjesztheti azt. Utóbbi pedig kötelezheti Szlovákiát a szabályok betartására, különben pénzügyi szankciókra számíthat – fogalmaznak a lapban.

Robert Fico miniszterelnök november elején megelőző jelleggel bírálta az EU-t, mondván, „üdvözli e konfliktust” és ragaszkodott ahhoz, hogy a nemi hovatartozással és a házassággal kapcsolatos kérdések „tisztán belügyek”. „El sem tudom képzelni, hogy bármelyik nemzetközi szervezet megszabhatná, hány nemnek kellene lennie, vagy ki házasodhat, és ki nem” – fogalmazott Fico.