Hazatért Rusztem Umerov

Nem szökött meg a korrupciós botrány elől

MH
 2025. november 21. péntek. 10:22
Visszatért Ukrajnába Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, véget vetve a távollétével kapcsolatos találgatásoknak. A politikus hazatérését szóvivője erősítette meg, cáfolva azokat a sajtóhíreket, melyek szerint Umerov a Timur Mindicshez köthető korrupciós botrány miatt nem térne vissza az országba.

Hazatért Rusztem Umerov
Rusztem Umjerov visszatért a kiküldetésből
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Boris Roessler

Diana Davityan, az RNBO titkárának sajtószóvivője a médiának nyilatkozva tisztázta a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a tisztviselő programja a megszokott mederben zajlik.

Igen, visszatért a kiküldetésből. Szeretném megjegyezni, hogy kinevezése óta ez már a tizenkettedik hivatalos útja volt. A kiküldetések a munkánk teljesen megszokott részei, amelyek körül nem csapunk felhajtást

A korrupciós botrány árnyékában

A sajtóban korábban élénk találgatások indultak meg arról, hogy Umjerov esetleg nem tér haza, miután neve felmerült az energetikai szektort érintő korrupciós vizsgálatokban. A hírek szerint a politikus november 11-én, éppen a hatósági házkutatások megkezdése után utazott külföldre.

A Dezinformáció Elleni Központ korábban már cáfolta a „szökésről” szóló pletykákat, és megerősítette, hogy az RNBO titkára előre tervezett hivatalos úton tartózkodott külföldön. A botrány központi figurája Timur Mindics üzletember, akinek ügyében Umerov neve is felbukkant a nyomozati anyagokban – adta hírül a karpathir.com.

