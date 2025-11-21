Külföld
Nagyszabású dróntámadás érte Ukrajnát
Légibombákat is bevetettek az orosz erők
A légvédelem 95 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközökkel az eredeti pályájukról eltérített az ország keleti, északi és déli részén – tette közzé pénteken a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény szerint 12 helyszínen 19 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.
A polgári infrastruktúrát és a háztartásokat leginkább Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Odessza megyében érték károk, a támadásoknak civil áldozatai is vannak – áll a jelentésben.
Ezenkívül az orosz hadsereg irányított légibombákkal csapást mért a dél-ukrajnai Zaporizzsjára, öten meghaltak, többemeletes épületek, egy piac, egy szupermarket és számos gépjármű rongálódott meg.
Odesszát péntek éjszaka újabb dróntámadás érte, öt ember, köztük egy gyerek, megsebesült – tette közzé az Unian hírügynökség Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. Az orosz dróncsapások következtében lakóházak, egy benzinkút és egy közigazgatási épület is kigyulladt – jelentette a katasztrófavédelem sajtószolgálata. A lángok megfékezésében az állami katasztrófavédelmi szolgálat 32 embere és 8 járműve vett részt, a munkálatokba az odesszai városi tűzoltók, valamint önkéntes tűzoltóegységek is bekapcsolódtak.