Nagyszabású dróntámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg 115 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, az eszközök közel ötöde célba talált, többen meghaltak és megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az orosz rakéta- és dróntámadás romokat hagyott maga után Ukrajna régióiban

A légvédelem 95 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközökkel az eredeti pályájukról eltérített az ország keleti, északi és déli részén – tette közzé pénteken a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény szerint 12 helyszínen 19 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

A polgári infrastruktúrát és a háztartásokat leginkább Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Odessza megyében érték károk, a támadásoknak civil áldozatai is vannak – áll a jelentésben.

Ezenkívül az orosz hadsereg irányított légibombákkal csapást mért a dél-ukrajnai Zaporizzsjára, öten meghaltak, többemeletes épületek, egy piac, egy szupermarket és számos gépjármű rongálódott meg.

Odesszát péntek éjszaka újabb dróntámadás érte, öt ember, köztük egy gyerek, megsebesült – tette közzé az Unian hírügynökség Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. Az orosz dróncsapások következtében lakóházak, egy benzinkút és egy közigazgatási épület is kigyulladt – jelentette a katasztrófavédelem sajtószolgálata. A lángok megfékezésében az állami katasztrófavédelmi szolgálat 32 embere és 8 járműve vett részt, a munkálatokba az odesszai városi tűzoltók, valamint önkéntes tűzoltóegységek is bekapcsolódtak.