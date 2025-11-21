Nagy-Britannia csapatokat küld Ukrajnába a háború vége után

Az Egyesült Királyság meghatározta, hogy mely katonai egységeket küldheti Ukrajnába, és kész gyorsan csapatokat átadni, ha a béketárgyalások sikeresek lesznek – írja a Bloomberg.

John Healy védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Királyság frissítette terveit, miszerint csapatokat küld Ukrajnába az úgynevezett „Határozottak Koalíciója” részeként. A fegyveres erők parancsnoksága meghatározta, hogy melyik kontingenst küldik, és hol lesz a főhadiszállásuk.

Elmondása szerint a terveket végül a koalíció többi tagjával egyeztetik majd, figyelembe véve Ukrajna igényeit, és az esetleges békemegállapodás feltételeitől függően módosítják.

„Ezek a tervek azt jelentik, hogy amikor eljön a béke, készen állunk majd” – mondta Healy, hozzátéve, hogy a tervek között szerepel annak a lehetősége is, hogy „brit csapatokat vezessenek be Ukrajnába a béke hosszú távú biztosítása érdekében”.

Hozzátette, hogy Nagy-Britannia több mint 100 millió fontot (130 millió amerikai dollárt) készül költeni csapatai Ukrajnába küldésének kezdeti költségeinek fedezésére.

A tervek a következőket tartalmazzák:

egy brit tiszt vezette koordinációs csoport létrehozása:

logisztikai, fegyver- és kiképzési szakértőket biztosít az ukrán hadsereg számára

légtér-ellenőrzés, amely lehetővé teszi a normális nemzetközi légi forgalom helyreállítását

a fekete-tengeri aknamentesítéssel foglalkozó operatív csoport összetételének bővítése és az ukrán kikötőkbe vezető és onnan induló tengeri útvonalak biztonságának garantálása.

Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai béketerv egyik pontja az a követelmény, hogy ne telepítsenek NATO-csapatokat Ukrajnába.