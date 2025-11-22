2025. december 7., vasárnap

Külföld

Merz: Előrelépés történt Trumppal az ukrajnai békefolyamat ügyében

A német, francia, brit és ukrán vezetők is konzultáltak, és kitartanak amellett, hogy a békeszerződés Ukrajna érdekeit tükrözze

MH/ MTI
 2025. november 22. szombat. 8:16
Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök pénteken „megegyezett a következő lépésekről” az Ukrajnával kapcsolatos amerikai tervről folytatott telefonbeszélgetésben – jelentette be a német kancellár.

Merz: Előrelépés történt Trumppal az ukrajnai békefolyamat ügyében
Friedrich Merz kancellár
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Michael Kappeler

„Gyümölcsöző és bizalmas telefonbeszélgetés során megvitattam az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai béketervet” – írta az X közösségi portálon Friedrich Merz.

Hozzátette, hogy „megállapodtak a tanácsadói szinten tartandó következő lépésekben”.

Hozzátette: tájékoztatni fogja európai partnereit az elhangzottakról. Az NTV által idézett német kormányforrás szerint az európai vezetők a hétvégén vitatják meg az Ukrajnától számos engedményt követelő amerikai béketervet a G-20 országcsoport johannesburgi csúcstalálkozójának a szünetében.

Friedrich Merz pénteken tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Emmanuel Macron francia államfővel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel is.

A német külügyminisztérium későbbi jelentése szerint az E3 csoport vezetői szilárdan támogatják Ukrajnát, és kitartanak amellett, hogy a békeszerződésnek figyelembe kell vennie a lerohant ország érdekeit, a jelenlegi frontvonalat kell a területi tárgyalások alapjául venni és nem korlátozhatják Kijevnek a jövőbeli saját védelmét célzó katonai képességeit.

