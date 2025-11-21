Külföld
Mennyire lehet erős a béketerv?
Tartós béke vagy fegyverszünet néhány évre
Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Mandel Ngan, AFP/Pool/Andres Ballesteros, AFP/Pool/Sergei Bobylyov
A biztonságpolitikai szakértő kiemelte: Ha az ember alaposabban végigolvassa a felteteleket, egyértelműen az jut az eszébe, hogy ez a megállapodás nem más, mint egy átmeneti tűzszenet addig, amíg Ukrajna újra megerősödik.
Az összes olyan feltetel, amely a biztonságról szól, egy pillanatok alatt békésből háborúba átfordítható helyzetet tükröz, amely az orosz fogalmak szerint a „háborút kiváltó okok rendezését” ebből kifolyólag nyomokban sem tartalmazza. Fentiek miatt várható, hogy az orosz vezetés némi mérlegelés után el fogja utasítani a koncepciót. Erre utal az a bejelentése is Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a jelenleg Ukrajnát vezető „bűnözői csoporttal” nem hajlandó tárgyalni - fogalmazott Somkuti Bálint.