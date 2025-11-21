2025. december 7., vasárnap

Előd

Mennyire lehet erős a béketerv?

Tartós béke vagy fegyverszünet néhány évre

MH
 2025. november 21. péntek. 9:16
Nemrégiben nyilvánosságra került az amerikai vezetés 28 pontos béketerve az Ukrán konfliktus lezárására. A felsorolt pontok egyértelműen tükrözik, hogy a Kirill Dmitriev által elmondottak, valamilyen szinten megértésre kerültek Washingtonban, viszont úgy látszik kompromisszumra akarják kényszeríteni mind a két felet, és egyfajta döntőbírokként lépne fel az Egyesült Államok - írta Facebook oldalán Somkuti Bálint.

Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Mandel Ngan, AFP/Pool/Andres Ballesteros, AFP/Pool/Sergei Bobylyov

A biztonságpolitikai szakértő kiemelte: Ha az ember alaposabban végigolvassa a felteteleket, egyértelműen az jut az eszébe, hogy ez a megállapodás nem más, mint egy átmeneti tűzszenet addig, amíg Ukrajna újra megerősödik.

Az összes olyan feltetel, amely a biztonságról szól, egy pillanatok alatt békésből háborúba átfordítható helyzetet tükröz, amely az orosz fogalmak szerint a „háborút kiváltó okok rendezését” ebből kifolyólag nyomokban sem tartalmazza. Fentiek miatt várható, hogy az orosz vezetés némi mérlegelés után el fogja utasítani a koncepciót. Erre utal az a bejelentése is Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a jelenleg Ukrajnát vezető „bűnözői csoporttal” nem hajlandó tárgyalni - fogalmazott Somkuti Bálint.

