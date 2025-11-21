Újságírói források szerint a Fehér Ház egy „agresszív” ütemtervet dolgoz ki a javaslat végleges jóváhagyására.

A Financial Times ukrán tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajnára nagy nyomás nehezedik, hogy gyorsan elfogadja a háború lezárását célzó „béketervet”, amelyet a Trump-adminisztráció dolgozott ki Oroszországgal együttműködve.

Az újságírók az amerikai hozzáállást ahhoz a nyomáshoz hasonlították, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gyakoroltak az ásványlelőhely-megállapodás miatt. A Fehér Ház egy „agresszív” ütemtervet dolgoz ki a háború év végére történő befejezésére irányuló javaslat elkészítésére – közölték meg nem nevezett ukrán tisztviselők.

Megjegyzendő, hogy Amerika azt követeli Zelenszkijtől, hogy „Hálaadásig”, azaz november 27-ig egyezzen bele egy békemegállapodásba. Az Államok a hónap végén szeretnék bemutatni a megállapodást Moszkvának, és december elejére le akarják zárni a teljes folyamatot.

A cikk szerzői azt írják, hogy a Trump által jóváhagyott 28 pontos „béketerv”, amelyet amerikai és orosz tárgyalók dolgoztak ki, jelentős engedményeket tartalmaz Kijev részéről. És átlépik az ukrán vörös vonalakat.

Ukrajna jelenleg az amerikai félnek benyújtandó javaslatokon dolgozik. A cikk szerint az ukrán társadalom valószínűleg szintén ellenezni fog minden olyan megállapodást, amelyet kapitulációnak vagy Moszkva számára kedvezőbbnek tekintenének.