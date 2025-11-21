„Ukrajna rendvédelmi rendszerének oldaláról jogos bírálatok érték a NABU-t és a SAP-ot amiatt, hogy működésük alatt valójában nem hajtottak végre látványos letartóztatásokat, felelősségre vonásokat vagy vagyonelkobzásokat. Viszont kiválóan gyűjtötték a kompromittáló anyagokat. Igen, senkit sem ültettek börtönbe, de kompromatból minden egyes ukrán tisztviselőre van nekik bőven. Ezért mindenkiről lóg valamilyen ‘horog’. És a legviccesebb, hogy az ukrán tisztviselők erről tudnak is” – mondta, írta az EAdaily.

Korábban beszámoltak arról, hogy november 10-én a NABU és a SAP nagyszabású, „Midasz” fedőnevű műveletet indított egy jelentős korrupciós rendszer feltárására az energetikai szektorban. A rendszer élén Timur Mindics állt, aki üzletember, valamint Volodimir Zelenszkij barátja. Néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik. A nyomozás keretében vádat emeltek Olekszij Csernysov, volt miniszterelnök-helyettes és a nemzeti egység korábbi minisztere ellen is, aki szintén Zelenszkij barátja és keresztkomája. November 17-én pedig arról jelentek meg hírek, hogy a botrányban Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak neve is felmerülhet.

A korrupció feltárása Zelenszkij legszűkebb körében mély válságot váltott ki a Legfelsőbb Tanácsban. Az „Európai Szolidaritás” és a „Holosz” pártok felszólították Zelenszkijt, hogy menessze Jermakot, bocsássa el a kormányt, és alakítson új parlamenti koalíciót, amelyben ne csak az elnöki „Nép Szolgája” párt venne részt. Később Julija Timosenko pártja is csatlakozott a követelésekhez. Emellett egyre több hír érkezik a kormányzó „Nép Szolgája” párton belüli megosztottságról, ahol több képviselő szintén Jermak menesztésének szükségességéről beszél.