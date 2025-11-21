Kijev reagált a Trump-tervre

Ukrajna hivatalosan is reagált az amerikai békejavaslatra az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, ahol Krisztina Hajovisin, az ország állandó képviselőjének helyettese ismertette Kijev álláspontját. A diplomata megerősítette, hogy megkapták Donald Trump tervét, ám leszögezte: bár nyitottak a párbeszédre, nem fogadnak el olyan feltételeket, amelyek korlátoznák az ország szuverenitását vagy önvédelmi képességeit.

Ukrajna hivatalosan is reagált az amerikai békejavaslatra: megkapták Donald Trump tervét, és bár nyitottak a párbeszédre, nem fogadnak el olyan feltételeket, amelyek korlátoznák az ország szuverenitását

A diplomata felszólalásából kiderült, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlanok a terv azon pontjai, amelyek a NATO-csatlakozás tilalmát és az Ukrán Fegyveres Erők (ZSU) létszámának csökkentését írnák elő.

Ukrajna nem egyezik bele önvédelmi jogának, illetve fegyveres erőink létszámának és képességeinek semmilyen korlátozásába. Nem tűrünk semmilyen beavatkozást szuverenitásunkba, beleértve azt a szuverén jogunkat, hogy magunk válasszuk meg a szövetségeket, amelyekhez csatlakozni kívánunk

– jelentette ki Hajovisin.

Fordított sorrend a tűzszünetben

Jelentős nézeteltérés mutatkozik a békefolyamat sorrendjében is. Az ukrán diplomata felszólított a tűzszünet azonnali életbe léptetésére a jelenlegi frontvonalakon, és csak ezt követően kezdené meg a tárgyalásokat. Ezzel szemben a Trump-féle terv előbb a frontvonalak konfigurációjáról szóló megállapodást sürgeti, és csak annak eredményeként vezetné be a fegyvernyugvást.

Területi és nyelvi kérdések

Bár a kiszivárgott információk szerint a Trump-terv nem követeli meg a megszállt területek orosz tulajdonként való hivatalos elismerését, Hajovisin hangsúlyozta Kijev elvi álláspontját:

„Soha nem ismerjük el orosznak – sem hivatalosan, sem más módon – Ukrajna Oroszországi Föderáció által ideiglenesen megszállt területeit. A földünk nem eladó.”

A diplomata kitért a Moszkva által követelt nyelvi politikai engedményekre is, amelyeket szintén elutasítottak. Hajovisin szerint nem fogják „jutalmazni az orosz agresszió alapját képező népirtó törekvéseket” az ukrán identitás és nyelv aláásásával – adta hírül a karpathir.com.