Az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy megvonja Ukrajnától a hírszerzési információkat és a fegyverzetet, hogy rákényszerítse az országot Donald Trump elnök béke tervének elfogadására - írja a Reuters. Mint olvasható, ezt az információt nem a hírügynökség maga „túrta ki”, hanem az ukránok árulták el neki. A lapban emlékeztetnek, csütörtökön derült ki a huszonnyolc pontos béketerv. Utóbbi annak kritikusai szerint több ponton Oroszország érveit visszhangozza.

A tervezet egyik legfőbb pontja, hogy Kijev további területeket engedjen át ellenfelének, korlátozza hadserege létszámát és az alkotmányában mondjon le a NATO-hoz való csatlakozástól.

A Reuters cikkében arról tudósít, hogy a pontok közül számos megdöbbenést keltett Zelenszkijék körében. Ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy Ukrajnát épp egy hatalmas korrupciós botrány tépázza, amely aláássa a Nyugat bizalmát, továbbá a fronton sem túl rózsásak a kilátásai. Azaz minden együtt áll ahhoz, hogy engedményekre kényszerítsék őket - s ezt Donald Trump látványosan meg is teszi.