Kemény ultimátumot kapott Kijev

Nem sok választása maradt Zelenszkijnek: miközben megkapta a béke pontjait ő maga ellentervet eszelne ki. Kérdés, mennyi esélye van az USA-val szemben.

Ukrajna a méltóság és az amerikai támogatás elvesztése között dönthet – figyelmeztet Volodimir Zelenszkij. Mint a Financial Times (FT) cikkéből kiderül, a békemegállapodás kapcsán az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajna elnöke már november 27-én, azaz a hálaadás napján aláírná a washingtoni közvetítéssel készülő dokumentumot.

Zelenszkij azt mondta, nem utasítja el alapból és azonnal a kezdeményezést, de „alternatívákat szeretne kidolgozni”, és „nyugodtan együttműködni Amerikával és minden partnerével”. „Semmiképpen sem fogunk okot adni az ellenségnek arra, hogy azt mondja, Kijev nem óhajt békét, hogy ő az, aki megzavarja a folyamatot, és hogy nem áll készen a diplomáciai megoldásra – mondta. Egyben úgy ítélte meg, a következő hét „nagyon nehéz” lesz.

Az FT európai és amerikai forrásair szerint az egyezményt Moszkvának is bemutatnák, és a teljes tárgyalási folyamat december elejére lezárulhatna. Mindez egyfajta határidő-kijelölés, amelyet azonban – állítólag – maguk a szereplők is irreálisnak tartanak. Az európaiak hihetetlenül önelégültté váltak - mondta a lapnak Mujtaba Rahman, az Eurasia Group ügyvezető igazgatója. Ez a legújabb terv időszerű emlékeztető arra, hogy a kormányzaton belül nagyon erős erők továbbra is Oroszországot helyezik előtérbe a transzatlanti kapcsolatoknál, s nem a vén kontinenst – húzta alá a szakember.