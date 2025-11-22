Izraeli katonák rajtaütöttek rejtekhelyükről előbújó palesztin fegyvereseken

Az izraeli hadsereg az ellenőrzése alatt álló Gázai övezeti területen rajtaütött pénteken a rejtekhelyükről előbújó palesztin fegyvereseken, és többet megölt közülük. Erről maga a hadsereg számolt be.

Az övezet déli határán található Rafah város keleti részén mintegy tizenöt palesztin fegyveres jött elő egy föld alatti járatból, amely része a Hamász iszlamista terrorszervezet infrastruktúrájának.

A terepen lévő izraeli katonák észlelvén őket, segítségül hívták a légierőt, amely aztán csapást mért a fegyveresekre. Utóbbiak közül hat életét vesztette, de körülbelül kilencnek sikerült elmenekülnie, akik közül később öt megadta magát, és elfogták.

A többiek után hajtóvadászatot indítottak az izraeli erők. Izraeli becslés szerint még több tucatnyi palesztin fegyveres rejtőzik alagutakban Rafah térségében, az izraeli ellenőrzés alatt álló területen. Az Egyesült Államok már korábban arra kérte Izraelt, hogy engedje őket biztonságban átvonulni a Hamász ellenőrizte területre.

A hadsereg közölte még, hogy az utóbbi hetekben Rafahra összpontosított, az alagutakban rejtőző palesztin fegyveresek kézre kerítése és az alagutak felszámolása érdekében. A múlt héten is megöltek három-négy olyan palesztint, aki ilyen föld alatti járatból bújt elő.