Huszonnyolc kontra kettő
Az EU béketerve mindössze két pontból áll
Kallas hangsúlyozta, hogy bármely béketerv sikeréhez elengedhetetlen az EU és Ukrajna támogatása. A főképviselő az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel folytatott megbeszélése után vázolta fel a stratégia lényegét:
- Oroszország meggyengítése: A gazdasági és politikai nyomás fenntartása.
- Ukrajna támogatása: Kijev segítése a védekezésben és a tárgyalási pozíciók javításában.
„Az EU-nak nagyon világos, kétpontos terve van. Először is, meggyengíteni Oroszországot. Másodszor, támogatni Ukrajnát… A nyomásnak az agresszorra kell nehezednie, nem pedig az áldozatra”
Működnek a szankciók
A diplomáciai vezető szerint a büntetőintézkedések hatása már érezhető: az orosz nyersolaj exportja az elmúlt hónapok legalacsonyabb szintjére esett, az adóbevételek pedig a háború kezdete óta nem látott mélyponton vannak. Kallas úgy véli, Moszkva béketárgyalásokról szóló nyilatkozatai képmutatóak, mivel a korábbi egyeztetések éppen azért buktak el, mert Oroszország nem vállalt valós kötelezettségeket.
A nyilatkozat éles ellentétben áll a sajtóban keringő amerikai tervezettel, amely a szankciók feloldását és a háborús bűnök vizsgálatának leállítását is kilátásba helyezné a békéért cserébe – adta hírül a karpathir.com.