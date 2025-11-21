Huszonnyolc kontra kettő

2025. december 7., vasárnap

Az EU béketerve mindössze két pontból áll

 2025. november 21. péntek. 15:38
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ismertette Brüsszel álláspontját az ukrajnai béke megteremtéséről, amely mindössze két pilléren nyugszik. A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen Kijev a napokban kapta meg Washington javaslatát, amely a hírek szerint súlyos területi és politikai engedményeket várna el Ukrajnától.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy bármely béketerv sikeréhez elengedhetetlen az EU és Ukrajna támogatása
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Kallas hangsúlyozta, hogy bármely béketerv sikeréhez elengedhetetlen az EU és Ukrajna támogatása. A főképviselő az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel folytatott megbeszélése után vázolta fel a stratégia lényegét:

  • Oroszország meggyengítése: A gazdasági és politikai nyomás fenntartása.
  • Ukrajna támogatása: Kijev segítése a védekezésben és a tárgyalási pozíciók javításában.

„Az EU-nak nagyon világos, kétpontos terve van. Először is, meggyengíteni Oroszországot. Másodszor, támogatni Ukrajnát… A nyomásnak az agresszorra kell nehezednie, nem pedig az áldozatra”

Működnek a szankciók

A diplomáciai vezető szerint a büntetőintézkedések hatása már érezhető: az orosz nyersolaj exportja az elmúlt hónapok legalacsonyabb szintjére esett, az adóbevételek pedig a háború kezdete óta nem látott mélyponton vannak. Kallas úgy véli, Moszkva béketárgyalásokról szóló nyilatkozatai képmutatóak, mivel a korábbi egyeztetések éppen azért buktak el, mert Oroszország nem vállalt valós kötelezettségeket.

A nyilatkozat éles ellentétben áll a sajtóban keringő amerikai tervezettel, amely a szankciók feloldását és a háborús bűnök vizsgálatának leállítását is kilátásba helyezné a békéért cserébe – adta hírül a karpathir.com.

