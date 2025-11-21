Külföld
Európa és Ukrajna sem utasíthatja el Trump tervét
Amerika teljesen kiszáll?
Ukrajna és Európa nem utasíthatja el teljesen az Egyesült Államok által javasolt „béketervet”, mivel fennáll a veszélye annak, hogy elidegeníti Donald Trumpot – írja Dominic Waghorn , a Sky News publicistája.
Emlékeztet arra, hogy a javasolt 28 pontos tervet Steve Witkoff, Trump főtárgyalója és Kirill Dmitrijev, a Kreml tisztviselője készítette el Európa és Ukrajna részvétele nélkül. A terv gyakorlatilag békejavaslatként tünteti fel az orosz követeléseket.
Ez a terv fájdalmas időszakban született az ukránok számára – pusztító orosz légitámadások hátterében, kulcsfontosságú erősségük, Pokrovszk elvesztésének szélén, valamint a háború kezdete óta legsúlyosabb politikai válság közepette.
„Felmerül a gyanú, hogy Witkoff és Dmitrijev összeesküdtek, hogy ezt a pillanatot válasszák ki arra, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljanak Ukrajna elnökére” – jegyzi meg Waghorn.
Furcsa módon azonban pontosan ez segíthet Zelenszkij elnöknek leküzdeni a válságot most, jegyzi meg: „Kijevben a Witkoff–Dmitrijev-terv széles körű elítélést és felháborodást váltott ki. A riválisoknak nincs más választásuk, mint hogy egy háborús ukrán vezető köré gyűljenek, aki ilyen megalapozatlan követelésekkel szembesül.”
Ennek a tervnek az eredete nem világos.
A terv Donald Trump béketeremtő képességeibe vetett túlzott hitéből születhet. Emellett aggodalomra ad okot, hogy Trump csapata olyan módokat keres, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljesen kiszálljon a konfliktusból, diplomáciája kudarcáért Ukrajna hajthatatlanságát okolva – jegyzi meg az elemző.
Ugyanakkor Európa és Ukrajna sem utasíthatja el teljesen ezt a tervet, attól tartva, hogy elidegenítik Trumpot:
„Kivárják majd az alkalmat, és abban reménykednek, hogy minden bizonyíték ellenére még mindig rávehetők a Kreml elhagyására, és nyomást gyakorolnak Vlagyimir Putyinra a háború befejezése érdekében, ahelyett, hogy Ukrajnát kényszerítenék a megadásra.”