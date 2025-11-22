Egyre nagyobb a nyüzsgés Venezuela partjainál

Csak találgatja a világ, mit akar pontosan az USA Venezuela partjainál – azonban az kétségtelen, hogy a térségben egyre több az amerikai katona.

Amerikai katonai repülőgépek repültek Venezuela közelében - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a csapatban van egy nagy hatótávolságú bombázó, egy felderítő, egy vadászgép és egy üzemanyagtöltő egység. Utalnak rá, az amerikai légierő RC-135 Rivet Joint típusú felderítője ALBUS39 hívójellel jelent meg a Flightradar24 weboldalon.

Az adatok szerint a repülőgép körülbelül két órán át keringett Venezuela keleti partjainál. Emlékeztetnek, Washington eddig csaknem egy tucat drogcsempész hajót süllyesztett el a térségben, s jelezte, az akcióit addig fogja folytatni, amíg föl nem számolja a - szerinte - Nicolas Maduro elnök által fönntartott rendszert.