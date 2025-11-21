2025. december 7., vasárnap

Előd

Egyre nagyobb a baj Németországban

Már csak tapsolni tudnak a magyaroknak

MH
 2025. november 21. péntek. 20:04
Miközben Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát, Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött. Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.

Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött (képünk illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Michael Kappeler

A kínai exportkorlátozások és az olcsó kínai verseny erős aggodalmat keltenek az európai, különösen a német iparban – írja a The Economist.

Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.

A cikk rámutat, hogy Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött, miközben magyarországi szereplők – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – továbbra is támogatják a kínai befektetéseket, 2023-ban Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát – mutat rá a Mandiner.

