Egyre nagyobb a baj Németországban

Miközben Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát, Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött. Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.

A kínai exportkorlátozások és az olcsó kínai verseny erős aggodalmat keltenek az európai, különösen a német iparban – írja a The Economist.

A cikk rámutat, hogy Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött, miközben magyarországi szereplők – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – továbbra is támogatják a kínai befektetéseket, 2023-ban Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát – mutat rá a Mandiner.