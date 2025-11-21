2025. december 7., vasárnap

Külföld

Trump egyértelműen figyelmeztette Ukrajnát

MH
 2025. november 21. péntek. 19:22
Jobb egy rossz béke, mint a háború és egész korosztályok pusztulása – lassan talán Kijevben is megbarátkoznak ezzel az ősigazsággal.

Nem tréfál Donald Trump...
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A műsorvezető, Brian Kilmeade kijelentette, hogy „úgy tűnik, Kijevnek le kell mondania a területek egy részéről”, mire Trump azt válaszolta, hogy „igen, hamarosan elveszítik”.

„Ukrajna olyan területeket fog elveszíteni, amelyeket a konfliktus során még magáénak tudhat” – jelentette ki Donald Trump a Fox News-nek adott interjújában.

Azt is megerősítette, hogy jövő csütörtök lesz a határidő, ameddig Kijevnek meg kell fontolnia az új béketervet a konfliktus rendezésére. Ellenkező esetben elveszíti Washington összes látható és láthatatlan támogatását.

A határponton, november 27-én ünneplik az amerikaiak a Hálaadás napját.

