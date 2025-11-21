2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Nigel Farage pártjának egyik volt képviselője tíz és fél év börtönt kapott

A brit politikus Oroszország javára tevékenykedett kenőpénzért

MH/ MTI
 2025. november 21. péntek. 22:31
Frissítve: 2025. november 22. 8:40
Tíz és fél év börtönbüntetésre ítélték pénteken a Nigel Farage vezette EU-ellenes Reform UK párt egyik volt parlamenti képviselőjét, aki kenőpénz ellenében Oroszország érdekeit támogató tevékenységet végzett hivatali ideje alatt.

Nigel Farage pártjának egyik volt képviselője tíz és fél év börtönt kapott
Nathan Gill a Reform UK, illetve az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) volt walesi vezetője
Fotó: AFP/Niklas Halle'n

Az 52 éves, hétgyermekes Nathan Gill a Reform UK, illetve elődszervezete, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) walesi vezetője volt, emellett a walesi törvényhozásban és az Európai Parlamentben (EP) is képviselte ezeket a pártokat a 2010-es évek második felében.

Gillt 2021 szeptemberében vették őrizetbe a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának nyomozói a manchesteri repülőtéren, ahonnan Moszkvába akart utazni. A vizsgálat feltárta, hogy Gill egy oroszpárti ukrán politikussal, Oleh Volosinnal állt kapcsolatban.

A telefonján talált üzenetváltásokból kiderült, hogy Gill kenőpénz fejében az Ukrajnában akkoriban működő oroszpárti médiaorgánumokat támogató felszólalásokra vállalkozott az EP-ben. A Volosintól kapott pénzért a UKIP és a Reform UK volt politikusa mindemellett azt is vállalta, hogy képviselői minőségében nyilatkozatokat tesz, amelyekben nyilvánosan bírálja az egyes médiaszervezetek betiltásáról hozott ukrán kormányzati döntéseket, valamint azt a büntetőeljárást, amelyet hazaárulás címén Ukrajnában folytattak az azóta fogolycsere keretében Oroszországnak átadott és állampolgárságától megfosztott Viktor Medvedcsuk volt oroszpárti ukrán ellenzéki politikus ellen.

A nyomozók nyolc olyan esetet tártak fel, amikor Gill a Scotland Yard pénteki ismertetésének megfogalmazása szerint "a Volosin által írásban átadott oroszpárti narratíva szajkózására vállalkozott, vagy más EP-képviselőket biztatott erre". A volt brit politikus lakásán tartott házkutatások során a nyomozók ötezer euró, illetve ötezer dollár készpénzt találtak. Nathan Gill a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - pénteken befejeződött tárgyalásán a terhére rótt nyolcrendbeli vesztegetési vád mindegyikét elismerte, és az eljáró bírói tanács tíz év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte.

Volosin ellen a brit hatóságok körözést adtak ki. Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnokságának vezetője a pénteki ítélethirdetés utáni nyilatkozatában úgy fogalmazott: a bírósági végzés egyértelmű üzenete az, hogy London nem tűri el a választott és befolyásos tisztségeket betöltő brit közéleti személyiségek megvesztegetésére külföldi hatalmak által tett kísérleteket. Murphy szerint az ítélet jelzi egyben azt is, hogy milyen súlyos következményekkel számolhatnak mindazok, akik Nagy-Britanniában ilyen tevékenységre vállalkoznak.

