Az USA szigorítani készül az Oroszország elleni szankciókon, ha a Kreml nem egyezik bele a tűzszünetbe

Oroszország Ukrajna elleni háborúját nem lehet katonailag befejezni: a feleknek tárgyalniuk kell – jegyezte meg a diplomata.

Az Egyesült Államok fegyvereket ígér Ukrajnának, és új szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben, ha az továbbra is figyelmen kívül hagyja a tűzszünetre irányuló felhívásokat – jelentette ki Mike Volz, az Egyesült Államok állandó ENSZ-képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén .

„Nagylelkű feltételeket ajánlottunk Oroszországnak, beleértve a szankciók feloldását is. Arra kértük Oroszországot, hogy hagyjon fel a támadásaival, és találkozzon közvetlenül Ukrajnával a békés rendezés érdekében. Sajnos a harcok folytatódnak. Tragikus módon ez újabb civil áldozatokhoz vezet” – mondta a nagykövet.

Volz kitért az orosz drónok NATO-országok légterébe való behatolására is, és arra, hogy ez a konfliktus eszkalálódásához vezethet.

Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete azt is megjegyezte, hogy Ukrajna támadásai az orosz energiaszektor és más kritikus infrastruktúra ellen korlátozták a Kreml azon képességét, hogy finanszírozza katonai gazdaságát.

„A lényeg az, hogy a háború minden fél számára pusztító árat jelentett, és itt az ideje véget vetni ennek a háborúnak. És remélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a háború nem fog katonailag véget érni. Oroszország és Ukrajna vezetőinek tárgyalniuk kell. Mind Oroszországnak, mind Ukrajnának meg kell állapodnia a tűzszünetben” – hangsúlyozta a nagykövet.

Emlékeztetett arra is, hogy október végén az Egyesült Államok további szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtársasága ellen, és újabb szankciókkal, valamint további fegyverszállításokkal fenyegette meg Oroszországot Ukrajnának, ha a Kreml nem szünteti meg a tüzet.

„További gazdasági szankciókat vethetünk ki. Ha Oroszország továbbra is figyelmen kívül hagyja a tűzszünetre irányuló felhívásokat, továbbra is fegyvereket fogunk biztosítani Ukrajna védelmére” – jegyezte meg Volz.