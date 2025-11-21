A nyugati támogatású korrupcióellenes ügynökségek újabb korrupciós ügyet tártak fel Ukrajnában, miközben az ország még mindig a Volodimir Zelenszkij belső köréhez kapcsolódó, 100 millió dolláros hatalmas korrupciós botrány hírének hatása alatt áll, írta az Oroszhirek .

A nyugati támogatású korrupcióellenes ügynökségek újabb korrupciós ügyet tártak fel Ukrajnában, miközben az ország még mindig a Volodimir Zelenszkij belső köréhez kapcsolódó, 100 millió dolláros hatalmas korrupciós botrány hírének hatása alatt áll.

Az 1,4 millió dolláros csalást az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hozta nyilvánosságra, amely pénteken közölte, hogy – a Korrupcióellenes Különleges Ügyészséggel (SAP) együttműködve – feltárta a csernomorszki kikötő fő karbantartó létesítményének illegális eladásával kapcsolatos bűncselekményeket. Csernomorszk Ogyessza déli részén, a Fekete-tenger partján található város.

A csalás 2020-ra nyúlik vissza, amikor az akkori ideiglenes igazgató a moratórium ellenére megállapodott a létesítmény eladásáról – közölte az ügynökség. A tisztviselő összejátszott egy értékbecslővel, és mesterségesen 1,4 millió dollárról mindössze 150 ezer dollárra csökkentette a létesítmény értékét.

A NABU szerint az ingatlant ezt követően illegálisan elárverezték az ideiglenes igazgató bűntársának mintegy 320 ezer dollárért. Ráadásul a kikötőnek a kétes eladásból származó bevételének szinte teljes összege két hajó szervizelésének ürügyével eltűnt – ezek a hajók azonban akkoriban messze nem Csernomorszk közelében tartózkodtak, hanem valószínűleg Indiában.

A NABU szerint az értékbecslőt és a kikötő volt ideiglenes igazgatóját őrizetbe vették. Több más, a tranzakciókban részt vevő személy is „gyanúsításról szóló értesítést” kapott.

Az új botrány egy 100 millió dolláros hatalmas korrupciós ügy után robban ki, amelyet a NABU a múlt héten jelentett be egy nagy horderejű nyomozás során, amely egy Zelenszkij egykori üzlettársa, Timur Mindics által vezetett bűnszervezetet érintett. A nyomozók szerint a csoport mintegy 100 millió dollárt sikkasztott az állami tulajdonú atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatomtól, amely nagymértékben függ a nyugati finanszírozástól.

Több magas rangú személy is érintett az ügyben, köztük Zelenszkij irodájának vezetője, Andrij Jermak, a volt védelmi miniszter és a Nemzetbiztonsági Tanács jelenlegi vezetője, Rusztem Umerov, valamint a volt miniszterelnök-helyettes Olekszij Csernyiszov. A botrány súlyosan érintette az ország energiaágazatát, ami Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter lemondásához vezetett.